Fall Guys: Ultimate Knockout Season 3 startet morgen

Devolver Digital und Mediatonic haben bekannt gegeben, dass die dritte Season von Fall Guys: Ultimate Knockout am 15. Dezember startet.

Morgen, am 15. Dezember, geht endlich die Season 3 in Fall Guys: Ultimate Knockout an den Start. Dann erwarten uns neue Levels, Hindernisse, Kostüme und Emotes.

Unter anderem wird es sieben neue Levels, über 30 neue Skins, eine Vielzahl neuer Features und zusätzliche Belohnungen geben. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt nachfolgender Trailer:

Fall Guys: Ultimate Knockout ist auf PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich.

Das denken wir:

Endlich gibt es wieder neue Inhalte. Wir sind schon gespannt, was die neuen Levels zu bieten haben.