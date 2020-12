Fallout 76: Stählerne Dämmerung – Seht euch hier die neuesten Szenen aus dem Spiel an

Bethesda hat kürzlich einen weiteren Trailer zu Fallout 76: Stählerne Dämmerung mit vielen Spielszenen aus der Questreihe veröffentlicht.

Am 1. Dezember wurde das kostenlose Update “Stählerne Dämmerung” für Fallout 76 veröffentlicht, in dem euch das erste Quest-Kapitel rund um die Stählerne Bruderschaft erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf neue NPCs, neue Orte, C.A.M.P. Unterkünfte für erweiterte Bauoptionen, neue Waffen und Rüstungen freuen.

Nun wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch sonst noch so erwartet. Dazu heißt es: “Paladin Leila Rahmani und ihre Truppen aus Kalifornien wollen in Appalachia einen Stützpunkt errichten. Arbeitet mit den anderen Fraktionen zusammen – oder gegen sie. Besucht Siedlungen mit neuen NPCs und schaltet mächtige Waffen und Rüstungen der Stählernen Bruderschaft frei. Wo liegen eure Loyalitäten, wenn ihr den Mitgliedern der Bruderschaft und den Fraktionen in Appalachia helft? Jetzt erhältlich.”

Hier der neue Trailer:

Das sind die Features:

Neue Questreihe – Entscheidet, wie ihr den NPCs der Stählernen Bruderschaft im ersten Kapitel der neuen Story helfen wollt.

Neue Orte und Ausrüstung – Schaltet einzigartige Waffen und Rüstungen aus Stählerne Dämmerung frei und erkundet neue Orte, an denen ihr Mitglieder der Bruderschaft und anderer Fraktionen treffen könnt.

Spielbrett von Saison 3 – Helft K.D. Inkwell bei ihrer Quest für die Gilde der Altertümer und steigt auf, um neue Belohnungen freizuschalten, darunter C.A.M.P.-Verbündete, Lunchboxen und mehr. Beginnt am 15. Dezember.

C.A.M.P.-Unterkünfte – Baut und dekoriert in neuen instanzierten Räumen unter der Erde abseits eures C.A.M.P.s. Schließt eine neue Quest ab und erhaltet eure erste Unterkunft kostenlos – ab 1. Dezember.

Neue Verbündete – Rekrutiert zwei neue Verbündete, während ihr in Saison 3 aufsteigt. Sie bieten Boni exklusiv von eurem C.A.M.P. aus an.

Übrigens: Ihr solltet die letzten Armor Ace-Slots auf dem S.C.O.R.E.-Spielbrett noch abschließen, bevor die neue Saison am 15. Dezember beginnt. Diese bringt 100 neue Ränge mit sich.

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich vielversprechend aus, oder?

Weitere Details zu diesem Update findet ihr auf der offiziellen Seite des Spiels.

