Gerücht: Im Film “Sonic the Hedgehog 2” spielt Knuckles eine größere Rolle

Angeblich bekommt der Charakter Knuckles im Film “Sonic the Hedgehog 2” einen größeren Auftritt spendiert.

Mittlerweile machen die ersten Produktionsdetails und Gerüchte zum kommenden Film “Sonic the Hedgehog 2” die Runde. Laut eines aktuellen Gerüchts ist Knuckles, einer der bekanntesten Charaktere im Sonic-Universum, mit an Bord.

Seit in der Post-Credit-Szene im Originalfilm Tails eingefüht wurde, hoffen Fans, dass weitere Elemente aus dem Videospiel in den nächsten Film aufgenommen werden. Und es scheint, als würde Regisseur Jeff Fowler genau das machen.

So berichtet Illuminerdi, dass Knuckles in der Tat eine Rolle im zweiten Film spielen wird. Viele Fans gingen davon aus, dass Knuckles ein einfaches Cameo, ähnlich wie Tails im Original, spendiert bekommt. Aber laut einer ungenannten Quellen wird er eine relevante Rolle in “Sonic the Hedgehog 2” spielen.

Und wenn ihr mich fragt, klingt das sehr schlüssig, da Knuckles sehr beliebt bei Fans ist. nach Tails, wäre die Einführung von Knuckles der nächste logische Schritt.

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

“Sonic the Hedgehog 2” soll am 8. April 2022 in den Kinos anlaufen.

Das denken wir:

Knuckles ist ein cooler Charakter. Auf einen Auftritt des roten Ameisenigels würden wir uns sehr freuen.

Quelle: theilluminerdi.com via comicbook.com