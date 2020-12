Gerücht: The Wolf Among Us 2 wird bei den Game Awards 2020 enthüllt

Laut eines neuen Gerüchts wird The Wolf Among Us 2 bei den Game Awards 2020 enthüllt.

Fans von The Wolf Among Us haben vielleicht Grund zur Freude, denn The Wolf Among Us 2 soll angeblich im Rahmen der Game Awards 2020 vorgestellt werden – zumindest wenn man einem neuen Gerücht glauben kann.

Und zwar heißt es auf Reddit, dass bei den Game Awards am Donnerstagabend ein Trailer und ein Update-Video gezeigt werden soll. Darüber hinaus haben auch Details zur Geschichte den Weg ins Netz gefunden.

So soll es fünf Folgen geben, die hauptsächlich in NYC angesiedelt sind, aber Bigby wird in eine kleine Stadt in Vermont reisen, um dort einen neuen Fall aufzuklären. Angeblich wird man auch Schneewittchen in bestimmten Abschnitten spielen.

Veröffentlicht soll das Spiel für PS4, PS5, Xbox One und X und den PC werden. Erscheinen soll das Spiel im Winter 2021.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu The Wolf Among Us haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Nur her damit. Fans müssen schon viel zu lange auf einen neuen Teil warten.

Quelle: reddit.com