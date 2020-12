Graven: Holt euch jetzt die Demo des Dark-Fantasy-Shooters

3D Realms und 1C Entertainment haben eine Demo des Dark-Fantasy-Shooters Graven veröffentlicht.

Im Rahmen der Game Awars 2020 wurde eine Demo des kommenden Retro-Ego-Shooters Graven veröffentlicht. Die Testversion könnt ihr euch über diesen Link bei Steam herunterladen.

Falls euch das Spiel interessiert, solltet ihr aber nicht zu lange mit dem Download der Demo warten, denn diese ist nur für kurze Zeit verfügbar. Genauer gesagt könnt ihr die Demo bis zu 13. Dezember spielen.

Im selben Zugauch ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet: viel Blut, jede Menge Action und noch mehr Blut.

Darum geht es in Graven: “Als gläubiger Priester des orthogonalen Ordens, der wegen eines Verbrechens, um jemand anderes zu helfen, zum Tode verurteilt wurde, findest du dich in einem kleinen Boot treibend in einem Sumpf wieder. Ein Fremder bringt dich an Land und gibt dir vage Anweisungen, einen geheimnisvollen Stab und ein Buch. Gehe hinaus, frommer Priester, lindere das Leid der Menschen, decke Täuschungen auf und zerschlage die schauerlichen Perversionen, die in die Wirklichkeit selbst eindringen.”

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Retro-Style des Spiels ist wirklich großartig. Wer die Ego-Shooter von früher vermisst, der sollte sich Graven nicht entgehen lassen.