Holt euch das RPG-Kartenspiel Solitairica kostenlos im Epic Games Store

Epic Games bietet heute das RPG-Kartenspiel Solitairica kostenlos im Epic Games Store an.

Gerade gibt es im Epic Games Store an jedem Tag – bis zum 31. Dezember – ein kostenloses Spiel. Heute ist das RPG-Kartenspiel Solitairica an der Reihe. Hier erwartet euch ein an Solitär erinnerndes Kartenspiel mit RPG- und Rogue-like-Elementen.

Zum Spiel heißt es: “Im Land Myriodd hat der furchtbare Kaiser Stuck alle Herzen gebrochen!

Der große Kismet wird dir beibringen, wie du Feinde mit der Macht von Solitaire und den vier Energien – Angriff (Attack), Verteidigung (Defense), Geschicklichkeit (Agility) und Willenskraft (Willpower) – bekämpfst.

Jeder Spieler wird eine einzigartige Herausforderung mit unzähligen, sich ständig verändernden Gegnern und einer Vielzahl von Gegenständen und Zaubersprüchen erleben. Bekämpfe deine Feinde mit roher Gewalt oder nutze deine Cleverness, um verheerende Kombinationen zu entfesseln.

Besiege Stucks Armeen!”

Hier die Features des Spiels:

Einführung eines brandneuen, rundenbasierenden Solitaire-Kampfsystems.

Prozedural generierte Gegner, die mit witzigen und gefährlichen Eigenschaften für stetige Abwechslung sorgen.

Eine Vielzahl von Gegenständen und Zaubersprüchen, die kombiniert werden können. Millionen Arten, seinen Charakter zu entwickeln!

Herausfordernder und dynamischer rogue-like Fortschritt.

Vier Energien, die beherrscht werden müssen: Angriff (zerstört Karten), Verteidigung (Konter und Rüstung), Geschicklichkeit (Karteneinsicht und Schnelligkeit) und Willenskraft (Heilung und Arkanes).

Sammle auf jeder Reise Wildstone, um Karten zu verbessern und neue Decks freizuschalten, die deine Spielart bestimmen.

Verbessere Karten, um im Kampf mächtige Boni zu erhalten.

Das Angebot gilt noch heute bis um 17:00 Uhr.

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Wer Solitär mag, für den ist das Spiel auf jeden Fall interessant. Probiert es aus, es ist kostenlos.