Holt euch das Survival-Spiel The Long Dark jetzt kostenlos

in

Eüic Games bietet gerade das Survival-Spiel The long Dark kostenlos im Epic Games Store an.

Bis Weihnachten bietet Epic Games jeden Tag ein neues kostenloses Spiel an. Heute dürft ihr euch über The Long Dark freuen. Hier handelt es sich um ein intensives Survival-Spiel, das euch nach einer geomagnetischen Katastrophe in die eisige Wildnis schickt.

Zum Spiel heißt es: “Grelle Lichter flackern im Nachthimmel. Draußen, gleich hinter den dünnen Wänden deiner Holzhütte, tobt der Wind. In der Ferne heult ein Wolf. Du betrachtest die mageren Vorräte in deinem Rucksack und wünschst dir die Tage zurück, als es noch Strom gab. Wie lange wirst du noch überleben?”

In diesem Spiel gibt es keine Zombies, sondern nur die Gefahren, die Mutter Natur bereithält.

Hier der Trailer zum Spiel:

Herunterladen könnt ihr euch The Long Dark über diesen Link.

Das Angebot läuft noch bis um 17:00 Uhr.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Survival” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

The Long Dark ist ein tolles Spiel, das sich deutlich von anderen Survival-Titeln unterscheidet. Probiert es aus. Es lohnt sich.