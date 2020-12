Hyper Scape: Update 2.5 ist da – inklusive Crossplay

Ubisoft hat kürzlich das Update 2.5 für Hyper Scape veröffentlicht und Crossplay eingeführt.

Spielt ihr den kostenlosen Battle-Royale-Shooter Hyper Scape? Wenn ja, dann solltet ihr euch gleich mal das Update 2.5 holen. Dieses bietet neben einer Crossplay-Funktion auch viele weitere Neuerungen.

So wird nun uneingeschränktes Crossplay zwischen den Konsolen angeboten, und via Einladung auch für PC. Wenn Crossplay aktiviert ist, kann man auf Konsole zwischen PlayStation und Xbox zusammen spielen.

Wenn ihr auf dem PC spielt, dann könnt ihr eure Freunde auf der Konsole einladen und mit ihnen spielen. Die Gruppe wird dann in die PC-Warteschlange eingereiht.

Abgesehen davon wurde mit dem Update auch Team-Deathmatch verbessert. Hier wurden die Sieg-Bedingungen aktualisiert. Arcadium wurde ebenfalls verbessert. Dazu heißt es: “Wie bereits in unserem letzten Hinweisen zu Patch 2.3 erwähnt, arbeiten wir hart an wichtigen Verbesserungen für diesen Modus, von denen einige auf eurem Feedback basieren. Dieses Mal fügen wir überall in Neo Arcadia ‘Navigations-Pick-Ups’ hinzu, damit ihr eure Navigationsfähigkeiten üben könnt, mit oder ohne Hacks. Einige von ihnen sind leichter zu erreichen als andere, also findet heraus, ob ihr sie alle erreichen könnt!”

Auch das Audio-Feedback im Kampf wurde angepasst. Hier die Updates:

Verbesserter Sound für kritische Treffer

Verbesserter Sound für normale Treffer

Verbesserter Bestätigungssound bei der Eliminierung von Spielern & Teams

Übrigens sind nun Squadmitglieder leichter zu erkennen, da ihnen Ubisoft eine Farbfüllung hinzugefügt hat, die mit der Farbe des Squad-Widgets und -Umrisses übereinstimmt.

Alle weiteren Neuerungen findet ihr über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Hyper Scape haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hyper Scape hat es nicht leicht gegen die Konkurrenz, aber das Spiel schlägt sich nicht schlecht. Wir sind schon gespannt, was 2021 für den Shooter so bereithält.