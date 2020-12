Ihr könnt Overwatch bis zum 4. Januar kostenlos spielen

in

Blizzard hat kürzlich angekündigt, dass der Multiplayer-Shooter Overwatch bis zum 4. Januar kostenlos gespielt werden kann.

Wer den Shooter Overwatch schon immer mal ausprobieren wollte, der hat nun die beste Gelegenheit dazu, denn Blizzard hat eine zweiwöchige Free-to-Play-Phase gestartet.

Ab sofort könnt ihr Overwatch bis zum 4. Januar kostenlos spielen. Dazu heißt es: “Nehmt während der zeitlich begrenzten Gratistage euren Platz in der Welt von Overwatch ein. Stellt euch euren Gegnern an spektakulären Schauplätzen in aller Welt. Wählt aus einer Vielzahl von Helden mit atemberaubenden Fähigkeiten und Waffen.”

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Und falls ihr das Spiel nach der Testphase kaufen wollt, dann dürft ihr euch auf bis zu 50% Rabatt freuen. Die Standard Edition gibt es aktuell für 14,99 Euro (statt 19,99 Euro) und die Legendary Edition wird für 19,99 Euro angeboten (anstatt 39,99 Euro). Die Angebote findet ihr auf dieser Seite.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema Overwatch haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Overwatch sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Hier erwartet euch ein toller Multiplayer-Team-Shooter mit vielen coolen Helden.