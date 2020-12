Immortals Fenyx Rising: Seht euch hier den Launch-Trailer an

Ubisoft hat kürzlich den Launch-Trailer zum kommenden Action-Adventure Immortals Fenyx Rising veröffentlicht.

In wenigen Tagen erscheint Immortals Fenyx Rising, ein Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle des Halbgottes / der Halbgöttin Fenyx schlüpft. In seiner / ihrer Haut müsst ihr die Welt der Götter der griechischen Mythologie vor einem dunklen Schrecken retten.

Trotzt mythischen Bestien, erlangt die legendäre Macht der Götter und stellt euch Typhon, dem gefährlichsten Titan, in einem epischen Kampf.

Das Open-World-Action-Adventure erinnert an vielen Stellen The Legend of Zelda: Breath of the Wild und wenn ihr mich fragt, dann steht dem Spiel der Look gut. Aber über zeugt euch am besten selbst, denn der Launch-Trailer wurde nun veröffentlicht.

Immortals Fenyx Rising wird am 3. Dezember für PC und Konsolen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Open-World-Adventures steht, der sollte sich Immortals Fenyx Rising auf keinen Fall entgehen lassen. Hier erwartet euch ein Top-Adventure!