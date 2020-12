Jemand hat eine tragbare N64 gebaut, die etwas größer als eine Cartridge ist

in

Der Bastler “GmanModz” hat kürzlich eine tragbare N64 gebaut – die kleinste der Welt.

Was würdet ihr von einer tragbaren N64-Konsole halten, die ungefähr so groß wie eine N64-Cartridge ist? Das wäre ziemlich cool, oder? Genau so einen Handheld hat der YouTuber “GmanModz” gebaut.

Der Clou: “GmanModz” verwendet keinen winzigen Handheld-Emulator, sondern die originalen Innereien der Konsole, die er neu angeordnet, verlötet und verkabelt hat.

Übrigens kommen auch ein paar zusätzliche Teile zum Einsatz. Die Analogsticks stammen beispielsweise von einer Nintendo Switch. Abgesehen davon wurden ein Akku, ein 3,5-Zoll-Bildschirm und ein Lautsprecher verbaut.

Wie der Bastler im Detail vorgegangen ist, erklärt er im nachfolgenden Video.

