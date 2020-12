Jemand hat Hades auf einem Tanz-Pad durchgespielt

in

Der Twitch-Streamer “PeekingBoo” hat das Indie-Spiel Hades auf einem Tanz-Pad durchgespielt.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie manche Fans ihre Liblingsspiele durchspielen. Da war beispielsweise der Typ, der Outlast blind durchgespielt hat oder der Spieler, der Halo 3 auf “Legendär” mit einem Gitarren-Controller gemeistert hat.

Heute haben wir für euch einen Twitch-Streamer namens “PeekingBoo”, der den Indie-Hit Hades auf einem Tanz-Pad durchgespielt hat. Hört sich absurd an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch in diesem Video selbst überzeugen.

Übrigens: Hades wurde im Rahmen der Game Awards 2020 zum besten Actionspiel des Jahres gewählt. Hier handelt es sich um ein Rogue-like, in dem ihr als unsterblicher Prinz der Unterwelt die Kräfte und mythischen Waffen des Olymp nutzt, um euch aus den Fängen des Totengotts höchstpersönlich zu befreien.

Dazu heißt es: “Hades ist ein Rogue-like Dungeon Crawler, der das Beste aus Supergiants preisgekrönten Spielen vereint: die temporeiche Action von Bastion, die dichte Atmosphäre von Transistor und eine fesselnde Handlung, bei der wie in Pyre die Charaktere im Mittelpunkt stehen.”

Das denken wir:

Hades ist ein großartiges Spiel. Wer den Titel bisher versäumt hat, sollte ihn unbedingt nachholen.