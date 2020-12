Kanye West wollte einmal mit Nintendo zusammenarbeiten – Nintendo aber nicht mit ihm

In einem Podcast hat Reggie Fils-Aime verraten, dass Kanye West einmal mit Nintendo zusammenarbeiten wollte. Daraus wurde aber nichts.

Habt ihr gewusst, dass der Rapper, Sänger und Musikproduzent Kanye West zusammen mit Nintendo ein Videospiel machen wollte? Das hat Reggie Fils-Aime, früherer Präsident von Nintendo of America, im Rahmen eines Podcasts verraten.

Er sagte, dass Kanye West ihn und Nintendo vor einigen Jahren auf der E3 wegen eines gemeinsamen Spiels angesprochen hatte. Demnach unterhielt sich Kanye am E3-Stand des Unternehmens mit Shigeru Miyamoto, dem Schöpfer von Super Mario und Zelda. Das führte schließlich zu einem weiteren Treffen zwischen West und Nintendo. Aus der Zusammenarbeit wurde jedoch nichts.

Laut Fils-Aime hatte Nintendo zu dieser Zeit viel zu tun, und eine Zusammenarbeit mit Kanye West war einfach nicht realisierbar. Das Unternehmen musste schließlich die Gelegenheit ablehnen, und Reggie musste sowohl Kanye als auch seiner Frau Kim Kardashian, die ebenfalls bei dem Treffen anwesend war, die schlechten Nachrichten überbringen.

“Es ging unter anderem darum, was er vorhatte. Er experimentierte mit einem Stück Videospielinhalt; er wollte Reaktionen darauf”, so Fils-Aime. Kanye erklärte dann, dass er mit Nintendo zusammenarbeiten wolle.

Der frühere Präsident von Nintendo of America fuhr fort: “Wir hatten so viele verschiedene Projekte bei Nintendo im Gange, dass die Möglichkeit, etwas mit Kanye zu machen, einfach nicht da war, und deshalb musste ich einen Weg finden, diese Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten, höflich abzulehnen. Ich sagte ihm: ‘Kanye, du willst nicht mit uns arbeiten, weil wir schwierig sind, wir sind hart. Wir drängen nur auf die allerbesten Inhalte. Wir wären nicht der Partner, mit dem du arbeiten möchtest. Und er sieht mich an und sagt: ‘Reggie, du bist genau die Art von Partner, die ich aus diesem Grund will!’ Es ist so ‘Oh mein Gott.'”

Wie gesagt, kam es zu keiner Zusammenarbeit. Ob Kanye West noch immer an einer Kooperation mit Nintendo interessiert ist, wissen wir nicht, aber es wäre auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie ein Videospiel mit einer Beteiligung des Künstlers aussehen würde.

Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, infos und Videos zum Thema “Nintendo” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Nintendo ist heute erfolgreicher denn je und wir sind schon verdammt gespannt, was das Unternehmen in den kommenden Jahren noch so alles geplant hat. Da werden mit Sicherheit einige Überraschungen dabei sein.

Quelle: charity.gofundme.com via comicbook.com