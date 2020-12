Medal of Honor: Above and Beyond – Neuer Trailer zeigt die Multiplayer-Modi

EA, Respawn und Oculus haben einen neuen Trailer zum kommenden VR-Titel Medal of Honor: Above and Beyond veröffentlicht, der die Multiplayer-Modi vorstellt.

Kürzlich berichteten wir darüber, wie in Medal of Honor: Above and Beyond Veteranen geehrt werden und heute haben wir einen Trailer für euch, in dem die Multiplayer-Modi des Spiels vorgestellt werden.

Unter anderem erwarten euch Klassiker wie Deathmatch, Team-Deathmatch und Vorherrschaft. In Medal of Honor: In Above and Beyond erwarten euch aber auch zwei neue Spielmodi: “Sprengradius”, eine explosive Variante von King of the Hill, und “Verrückter Bomber”, ein Modus, in dem ihr feindliche Bomben entschärfen und selbst Bomben platzieren müsst.

Dazu heißt es: “Vor allem ‘Verrückter Bomber’ wurde von Grund auf speziell für Virtual Reality entworfen: Die Bomben können überall platziert werden. Deshalb müssen die Spieler die Bomben also nicht nur mit ihren Augen, sondern auch mit ihren Ohren über den ortsabhängigen 3D-Sound ausfindig machen und entschärfen, bevor sie explodieren.”

Hier der neue Trailer:

