Metro: 2033 Redux gibt es jetzt kostenlos im Epic Games Store

Epic Games bietet heute den Ego-Shooter Metro: 2033 kostenlos im hauseigenen Store an.

Epic Games bietet bis zum 31. Dezember 2022 jeden Tag ein kostenloses Spiel an. Gestern war Alien: Isolation an der Reihe und heute dürfen wir uns über Metro: 2033 Redux freuen.

Metro 2033 erschien im im März 2010. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Roman des russischen Autors Dmitri Alexejewitsch Gluchowski aus dem Jahr 2007. Im Spiel wurde die Erde 2013 durch einen Atomkrieg verwüstet. In Moskau haben sich die Überlebenden in die Metro gerettet.

Offiziell heißt es dazu: “Es ist das Jahr 2033. Eine ganze Generation ist bereits unterirdisch geboren und großgezogen worden. Ihre belagerten Städte in Metro-Stationen kämpfen ums Überleben – gegeneinander und gegen das mutierte Grauen dort draußen.

Du bist Artyom, geboren in den letzten Tagen vor dem Feuer, aber groß geworden im Untergrund. Durch ein schicksalhaftes Ereignis angetrieben, verlässt du zum ersten Mal deine Heimatstation und stößt ins Herz des Metrosystems vor, um die verbleibende Menschheit vor einer schrecklichen Bedrohung zu warnen.

Deine Reise führt dich von den vergessenen Katakomben unter der U-Bahn in die verwüstete Einöde an der Oberfläche, wo deine Handlungen darüber bestimmen, was aus der Menschheit werden wird.Aber was, wenn die wahre Bedrohung tief im Inneren lauert”

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das Angebot gilt übrigens bis heute um 17:00 Uhr.

Das denken wir:

Wer Metro 2033 noch nicht gespielt hat, der sollte das spätestens jetzt nachholen.