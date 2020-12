“Monster Hunter”: Im neuesten Clip gibt sich Rathalos die Ehre

in

Sony Pictures hat einen Clip zum kommenden Film “Monster Hunter” veröffentlicht, der das Monster Rathalos in Aktion zeigt.

Hierzulande soll der Film “Monster Hunter”, der auf der gleichnamigen Videospielvorlage basiert, am 28. Januar 2021 an den Start gehen. Und um euch die Wartezeit bis zum Release etwas zu verkürzen, wurde ein neuer Clip aus dem Film veröffentlicht.

Im Clip, den ihr unter diesenn Zeilen findet, bekommt ihr Rathalos zu sehen. Rathalos ist ein Flugwyvern, der im ersten Monster Hunter-Spiel als Covermonster eingeführt wurde. Rathalos und dessen weiblicher Gegenpart Rathian sind die einzigen Monster, die in allen Spielen vorkommen.

Hier der Clip:

Darum geht es im Film: “Als ein unerwarteter Sandsturm Lt. Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine neue Welt transportiert, sind die Soldaten schockiert zu entdecken, dass in dieser feindlichen und unbekannten Umgebung enorme und schreckliche Monster leben, die immun gegen ihre Feuerkraft sind. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Jäger (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen einen Schritt voraus zu sein.”

Was haltet ihr von den neuen Szenen aus dem Film? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Kürzlich wurde die Premiere von “Monster Hunter” in China wegen eines rassistischen Witzes abgebrochen. Alle Infos dazu erhaltet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir haben keine großen Erwartungen an den Film, aber lassen uns gerne überraschen. Der Clip macht zumindest schon mal Lust auf mehr.