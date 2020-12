My Time At Portia ist kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Epic Games bietet heute das Spiel My Time At Portia kostenlos im Epic Games Store an.

Auch heute verschenkt Epic Games wieder ein Spiel. Diesmal dürft ihr euch auf das Open-World-Adventure My Time At Portia freuen. Das Angebot gilt noch bis um 17:00 Uhr. Über diesen Link gelangt ihr zum Download.

In My Time At Portia erwartet euch ein Mix aus Rollenspiel, Aufbausimulation und Lebenssimulation. Dazu heißt es: “Beginne ein neues Leben in der zauberhaften Stadt Portia! Bringe die vernachlässigte Werkstatt deines Vaters wieder auf Hochglanz, indem du Aufträge erfüllst, Pflanzen anbaust, Tiere aufziehst und dich mit den kuriosen Bewohnern dieses postapokalyptischen Landes anfreundest!

Mit dem alten Handbuch und der Werkbank deines Vaters ausgestattet, musst du Sammeln, Abbauen und Handwerken, damit deine Werkstatt zu Portias Nummer eins gekrönt wird. Hilf den Bewohnern, die Stadt wiederaufzubauen und entdecke die Geheimnisse, die tief unter ihr verborgen sind.”

Hier der Launch-Trailer:

Das denken wir:

My Time At Portia bietet eine abwechslungsreiche Spielwelt, ein interessantes Spielprinzip und Abenteuer für die ganze Familie. Hier könnt ihr bedenkenlos zugreifen.