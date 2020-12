One Piece Treasure Cruise: Globales “World Cruise”-Event gestartet

in

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich ein neues weltweites Event im One Piece Treasure Cruise-Mobile Game gestartet.

Wer One Piece Treasure Cruise spielt, den wird sicher interessieren, dass heute ein globales Event gestartet wurde, in dem Spieler aller Versionen zusammenarbeiten, um Roger und Oden als Teil einer neuen Kampagne zu helfen, ihre Reise zu beenden. Bis zum 9. Januar könnt ihr an diesem Event teilnehemen.

Hier die wichtigsten infos zum Event:

Vom 28. Dezember bis 9. Januar findet ein Event statt, an dem Spieler weltweit teilnehmen können, um gemeinsam mit Gol D. Roger und Kozuki Oden auf hoher See verstreute Schätze zu sammeln.

Die Spieler erhalten Reisepunkte basierend auf den Gegenständen, die sie beim Abschluss bestimmter Abenteuer abwerfen.

Während die Spieler Reisepunkte sammeln, setzen Gol D. Roger und Kozuki Oden ihre Reise fort, um an verschiedenen Echtwelt-Orten beginnend in Asien Stopps einzulegen.

Jeder dieser Stopps beschert den Gamern besondere Belohnungen.

Den Fortschritt von Gol D. Roger und Kozuki Oden können die Gamer auf der Event-Webseite verfolgen (Diese Seite ist nur auf Englisch verfügbar.)

Nach Beginn des Events können neue wie auch erfahrene Spieler zehnmal nacheinander versuchen, neue Charaktere zu rekrutieren.

Zusätzlich zum regulären Login-Bonus erhalten die Spieler beim Einloggen während des Events ein weiteres Geschenk, das mit nützlichen Ressourcen wie Gasha-Tickets gefüllt ist.

Gol D. Roger, der König der Piraten, und Kozuki Oden kommen ins Spiel.

Rekrutiere Gol D. Roger und Kozuki Oden und entdecke ihre verrückten Animationen.

Neue Charaktere in ihren ursprünglichen Yukata-Outfits haben Auftritte in One Piece Treasure Cruise.

Charaktere wie Buggy, Alvida, Vivi und Perona kommen ins Spiel

One Piece Treasure Cruise ist als kostenloser Download im Apple App Store und auf Google Play erhältlich.

Das denken wir:

Wer auf One Piece steht und rundenbasierte Kämpfe mag, der sollte das Spiel mal ausprobieren. Hier erwartet euch ein unterhaltsamer Titel für unterwegs.