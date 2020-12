Pillars of Eternity und Tyranny gibt es kostenlos – aber nicht mehr lange

in

In den nächsten Stunden könnt ihr euch noch die zwei Spiele Pillars of Eternity und Tyranny kostenlos im Epic Games Store holen.

Lust auf kostenlose Rollenspiele? Dann lohnt sich mal wieder ein Blick in den Epic Games Store, dort könnt ihr euch in den nächsten Stunden noch die Spiele Pillars of Eternity und Tyranny kostenlos holen.

Dieses Angebot gilt noch bis um 17:00 Uhr. Danach bietet Epic einen Überraschungstitel an. Also wartet nicht zu lange, um die Spiele abzustauben. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos dazu.

Pillars of Eternity

“Obsidian Entertainment, der Entwickler von Fallout: New Vegas™ und South Park: Der Stab der Wahrheit™, entführt dich gemeinsam mit Paradox Interactive in die einzigartige und unglaubliche Welt von Eora und schickt dich auf ein unvergessliches Abenteuer, in dem die Entscheidungen, die du triffst, und die Wege, die du wählst, dein Schicksal bestimmen.

Erlebe die Befriedigung des Entdeckens und Erkundens, die Freude eines packenden Abenteuers und das spannende Gefühl, deine eigene Abenteurergruppe durch ein neues Fantasiereich und in Verliese voller Monster zu führen, auf der Suche nach verlorenen Schätzen und uralten Geheimnissen. Die Definitive Edition enthält das preisgekrönte Pillars of Eternity mit den Erweiterungen The White March: Parts I & II sowie alle Bonusinhalte der Royal Edition.”

Zum Download

Tyranny

“Erlebe in der Erweiterung Bastard’s Wound ein neues Kapitel von Tyranny, das die packende Geschichte des von der Kritik gefeierten Rollenspiels weitererzählt. Tauche noch tiefer in die Geheimnisse von Terratus ein, während du im Namen von Kyros in einem neuen Winkel der Stufen Gerechtigkeit (oder deine eigene Version davon) walten lässt. Neben Zugang zu der neuen Region erhältst du in Bastard’s Wound die Gelegenheit, im Rahmen von drei Gefährtenquests mit Lantry, Lyra und Barik mehr über deine Gefährten zu erfahren.”

Zum Download

Das denken wir:

Hier kommen Rollenspiel-Fans voll auf ihre Kosten. Diese zwei Titel sollte man sich nicht entgehen lassen.