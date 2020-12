Praey for the Gods: Neues Gameplay-Video zeigt Kampf gegen riesigen Boss

in

Kürzlich wurde ein neues Video veröffentlicht, das über drei mInuten aus dem Spiel Praey for the Gods zeigt.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über das Spiel Praey for the Gods berichtet haben, aber nun gibt es neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Und zwar hat IGN ein Video veröffentlicht, das über drei Minuten aus dem Titel zeigt.

Genauer gesagt bekommen wir einen Kampf gegen einen riesige Boss zu sehen, der sehr an Shadow of the Colossus erinnert. Zuerst muss die Heldin Säulen erklimmen, um von da aus auf den Boss zu gleiten. Dort muss sie dann bestimmte Punkte aktivieren, um den Koloss zu bezwingen.

Hier das Video:

In diesem Open-World-Adventure übernimmt man die Rolle einer einsamen Heldin, die an den Rand einer sterbenden Welt geschickt wird, um den Grund für den nie endenden Winter herauszufinden.

Erscheinen soll das Spiel am 31. Januar für PC und Konsolen. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Fans von Shadow of the Colossus werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Die Bosskämpfe sind auf jeden Fall cool gemacht. Wir sind schon gespannt, was der Titel darüber hinaus noch zu bieten hat.