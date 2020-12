Prince of Persia: The Sands of Time: Das Remake wurde verschoben

Ubisoft hat in einer offiziellen Mitteilung verraten, dass das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time verschoben wurde.

Im September berichteten wir darüber, dass sich die Community über den ersten Trailer zum kommenden Remake von Prince of Persia: The Sands of Time lustig gemacht hat. Der Grund: Die gezeigten Szenen sehen einfach nicht so gut aus, wie es sich viele Fans gewünscht hätten.

Und jetzt ist es so gekommen, wie es kommen musste: Das Remake wurde verschoben. So veröffentlichte Ubisoft kürzlich eine Meldung, in der es heißt, dass das Remake nicht mehr am 21. Januar 2021 erscheinen wird.

Der neue Release-Termin lautet 18. März 2021. Mit anderen Worten: Der Start verschiebt sich nur wenige Wochen. In der Meldung heißt es: “Heute möchten wir euch darüber informieren, dass wir mehr Zeit brauchen, um das Spiel fertigzustellen. Damit wurde das Erscheinungsdatum von Prince of Persia: The Sands of Time Remake auf den 18. März 2021 verschoben. Wir glauben, dass dies die richtige Entscheidung ist, um sicherzustellen, dass wir ein Spiel liefern, das euch gefällt. Vielen Dank für eure Geduld und die anhaltende Unterstützung des Prince of Persia. Wir hoffen, dass ihr während dieser Ferienzeit sicher und gesund bleiben.”

Hier ein Bild der offiziellen Meldung:

Prince of Persia: The Sands of Time Remake has been delayed to March 18, 2021.



The delay is to improve the game.



The original release was Jan 21, 2021 https://t.co/i81amtPrKX pic.twitter.com/WsMmszKMBR — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 8, 2020

Was haltet ihr von dieser Verschiebung? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das war zu erwarten. Hoffen wir, dass das Remake dem Klassiker gerecht wird.