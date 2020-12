Prince of Persia: The Sands of Time Remake für Next-Gen-Konsolen und Switch bestätigt

Mittlerweile ist bekannt, dass das Prince of Persia: The Sands of Time Remake auch für Next-Gen-Konsolen und die Switch erscheinen wird.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass Ubisoft das Prince of Persia: The Sands of Time Remake auf den 18. März 2021 verschoben hat. Mittlerweile ist auch bekannt, dass das Spiel für Next-Gen-Konsolen und die Switch veröffentlicht wird.

Bisher wurde das Spiel nur für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Nun gab es ein Update der offiziellen Seite des Spiels im Uplay Store. Dort findet man nun nämlich folgenden Hinweis: “Kaufen Sie Prince of Persia: The Sands of Time Remake auf PlayStation 4 oder Xbox One und aktualisieren Sie Ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Version der nächsten Generation (PlayStation 5 oder Xbox Series X).”

Mit anderen Worten: Wer sich das Spiel für Last-Gen-Konsolen holt, der bekommt ein kostenloses Next-Gen-Upgrade spendiert.

Abgesehen davon wird nun bei den Plattformen auch die Switch genannt.

Übrigens: Wer das Spiel vorbestellt, der erhält den zusätzlichen Spielinhalt “Set: Zurück zu den Ursprüngen”. Hier ein Bild davon:

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Prince of Persia” findet ihr hier.

Das denken wir:

Alles andere hätte uns auch überrascht. Mal sehen, ob das Spiel wirklich gut wird. Die ersten Szenen konnten die Fans ja noch nicht überzeugen.