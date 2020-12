PS Plus Dezember: Holt euch jetzt die neuen Spiele

Mittlerweile sind die “kostenlosen” Spiele im Dezember für Abonnenten von PS Plus verfügbar.

Wenn ihr PS Plus abonniert habt, dann könnt ihr euch ab sofort die neuen Spiele im Dezember holen. In diesem Monat dürft ihr euch über die Spiele Worms Rumble, Just Cause 4 und Rocket Arena freuen.

Worms Rumble

“Das ist Worms, wie du es noch nie gespielt hast, mit einem intensiven, arena-basierten Cross-Plattform-Kampf für 32 Spieler! Dir stehen die unterschiedlichsten beliebten Waffen wie Bazooka und Shotgun sowie brandneue Ergänzungen zur Waffenkammer zur Verfügung, um deine wirbellosen Gegner bei deinem Aufstieg auszuschalten. Personalisiere deinen Wurm, nimm an saisonalen Events, täglichen Herausforderungen und Community-Kollaborationen teil, um zusätzliche XP und Belohnungen zu erhalten und spiele in experimentellen Spielmodi in The Lab. Mach dich bereit für Deathmatch und Battle Royale, wo du immer nur eine Holy Hand Grenade vom Tod entfernt bist!”

Just Cause 4

“Rico Rodriguez springt über den exotischen Gefilden Südamerikas mit dem Fallschirm ab, und damit eröffnet sich dir ein actiongeladenes Open-World-Sandbox-Erlebnis mit einer großen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung, für noch mehr Chaos. Erkunde das entlegene südamerikanische Land Solís, einen 1024 Quadratkilometer großen exotischen Spielplatz, vom Regenwald über Wüste bis hin zu schneebedeckten Berggipfeln, voller Konflikte, Geheimnisse und ungeahnter Gefahren. Kämpfe unter schrecklichen Umweltbedingungen mit heimtückischen Tornados und tropischen Gewittern gegen Black Hand, eine technisch orientierte private Militärorganisation, und lerne, dank der völlig neuartigen Spielphysik das extreme Wetter zu deinem Vorteil zu nutzen. Schlüpfe in deinen Wingsuit, rüste deinen vollständig anpassbaren Greifhaken aus und mach dich bereit, den Donner zu holen!”

Rocket Arena

“Raketen beherrschen alles in diesem explosiven Online-3v3-Shooter, in dem du immer mitten in der Action bist. Probiere eine Reihe fantastischer Helden mit unverwechselbaren Raketen und Fähigkeiten, um die Arena zu beherrschen. Lerne, deine Ausweichmanöver zeitlich zu planen, deine Ziele zu erreichen und basierend auf deinem Trupp neue Strategien zu nutzen und Gegenstände wie Rocket Magnet, Trip Mine und Speed Boost im Spiel auszuprobieren, um den Verlauf des Kampfes zu ändern. Sammle Erfahrung, um Rocket Parts, Totem Parts und spektakuläre Outfits freizuschalten und den Look deines Helden zu personalisieren. Mische, kombiniere und erweitere leistungsstarke Artefakte, um deinen Helden beeindruckende neue Statistik-Boosts und -Effekte zu verleihen. Tauche für klassische 3v3-Competitive-Action in Knockout ein oder übe deine Lieblingskombos zuerst gegen RocketBots. Kämpfe um Tore in Rocketball, Kontrollzonen in Mega Rocket und Gold in Treasure Hunt.”

Übrigens findet ein kostenloses Multiplayer Wochenende statt, das am 19. Dezember um Mitternacht (Ortszeit) beginnt und am 20. Dezember um 23:59 Uhr (Ortszeit) endet.

