PS5: Walmart hat über 20 Millionen Bot-Käufe verhindert

Kürzlich hat Walmart verraten, dass das Unternehmen über 20 Millionen PS5-Bot-Käufe verhindert hat.

Falls ihr in den letzten Wochen versucht habt, eine PS5 zu kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das nicht geklpappt hat. Das liegt zum einen daran, dass bisher nur eine sehr begrenzte Anzahl an Konsolen verfügbar war und zum anderen an Bots.

Bots sind Programme, die Transaktionen schnell abschließen können, wenn Artikel online freigegeben werden. Solche Bots werden häufig von Wiederverkäufern verwendet. Händler wie Amazon, Walmart und Co. werden ständig von Bots angegriffen.

Ein Beispiel dafür, wie umfangreich die Bot-Angriffe im Falle der PlayStation 5 ausfallen, erklärt Jerry Geisler, Chief Information Security Officer bei Walmart, auf der offiziellen Unternehmens-Webite: “Eine Bot-Präventionsmaßnahme, die wir wenige Stunden vor dem PlayStation 5-Event am 25. November implementiert haben, hat allein in den ersten 30 Minuten mehr als 20 Millionen Bot-Versuche blockiert (ein Bruchteil dessen, was unsere Systeme kontinuierlich tun). Als zusätzlichen Schritt prüfen wir auch alle Bestellungen, die von Bots gekauft wurden, die möglicherweise durchgerutscht sind, und stornieren sie schnell. Infolgedessen wurde die überwiegende Mehrheit unserer Konsolen der nächsten Generation von legitimen Kunden gekauft, und genau das wollen wir.”

Dafür hat Walmart übrigens eigene Bot-Erkennungstools erstellt, die ständig aktualisiert werden, sodass die überwiegende Mehrheit der Bots erfolgreich blockiert werden kann.

Übrigens verriet Walmart im selben Zug auch, dass es bald mehr Konsolen geben wird. Ein genaues Datum wird jedoch nicht genannt.

Das denken wir:

Es ist wirklich verrückt, wie schwer es gerade ist, an eine PlayStation 5 zu kommen. Hoffentlich ändert sich das bald.

