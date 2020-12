PUBG: Saison 10 ist live

in

Krafton hat offiziell die PUBG Saison 10 mit der neuen Karte Haven gestartet.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, was euch in der Saison 10 im Battle-Royale-Shooter PUBG erwartet. Mittlerweile ging die neue Saison nun mit der Karte Haven an den Start.

Neben der neuen Karte dürft ihr euch auf Folgendes freuen:

Neue Saison-Lore: Mit der neuen Saison kommt auch eine Erweiterung des Lore-Universums von PUBG. Die neuesten Geschehnisse gibt es auf der PUBG Lore-Website, welche Tythonic Industries vorstellt, ein mysteriöses Biotech-Unternehmen, das in Saison 10 im Mittelpunkt steht. Neugierige Fans können die Website des Unternehmens besuchen oder sich das letzte vierteljährliche Meeting anhören, das einen besonderen Auftritt von Jonathan Frakes (bekannt aus Mysteries Unknown) beinhaltet.

Das denken wir:

Cool, dass die Entwickler die Community nicht nur mit neuen Inhalten versorgen, sondern auch mit neuer Lore.