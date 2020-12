Scarlet Nexus erscheint im Sommer 2021

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich den Release-Zeitraum des Rollenspiels Scarlet Nexus verraten.

Im September dieses Jahres berichteten wir darüber, dass der Titelsong des Spiels Scarlet Nexus vorgestellt wurde. Danach wurde es relativ still rund um den Titel, aber heute haben wir wieder Neuigkeiten für euch.

Und zwar wurde mittlerweile verraten, dass der Titel im Sommer 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheint. Abgesehen davon wurde ein Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Geschrieben wurde Scarlet Nexus von Takumi Miyajima, der vor allem für seine Arbeit an der Tales-of-Serie bekannt ist. Darum geht es: “Feindliche Kreaturen, die als ‘Andere’ bezeichnet werden, haben eine Welt angegriffen in der Fähigkeiten des Gehirns, Menschen miteinander verbinden. Um diesen Monstern zu entkommen, hat sich die Menschheit in festungsartigen Städten wie New Himuka verschanzt, die von den Kämpfern der Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) verteidigt wird.

Das Spiel folgt den AAS-Rekruiten Yuito Sumeragi und Kasane Randall, die beide spielbar sind und ihre ganz eigenen Kampffertigkeiten besitzen. SpielerInnen können sowohl die Rolle von Yuito, als auch von Kasane einnehmen, wodurch zwei unterschiedliche Spielerfahrungen entstehen. “

Hier der Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir wenigstens, wie lange wir noch auf das Spiel warten müssen – leider ziemlich lange.