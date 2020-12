Silent Hill: Laut Leaker befindet sich ein Reboot in der Mache

in

Ein bekannter Leaker hat sich erneut zum angeblichen Reboot von Silent Hill geäußert.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über ein Gerücht, laut dem ein neues Metal Gear und Silent Hill angeblich exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Und gerade was Silent Hill betrifft, nehmen die Gerüchte kein Ende.

So meldete sich kürzlich der bekannte Leaker Dusk Golem erneut zum Thema zu Wort. Auf ResetEra schreibt er, dass ein guter Bekannter, der mit Konami an einem nicht verwandten Produkt arbeitete, “mächtig positiv” gestimmt sei, dass Konami an etwas arbeiten würde, das den Namen Silent Hill träg.

Leider sind dem Leaker keine weiteren Details bekannt. Mit anderen Worten: Wir sind noch immer nicht schlauer, wenn es um das Reboot von Silent Hill geht.

Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich frustrierend. Fans warten seit der Einstellung von Silent Hills schon sehr lange darauf, dass die Reihe weitergeführt wird.

Was denkt ihr? Dürfen wir uns bald über ein neues Silent Hill freuen? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Silent Hill haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hoffentlich gibt es bald offizielle Informationen dazu. Wir sind auf jeden Fall schon äußerst gespannt auf das, was da Konami in der Mache hat.

Quelle: wegotthiscovered.com