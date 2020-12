Sons of The Forest: Seht euch hier den neuesten Trailer zum Nachfolger von The Forest an

Das Studio Endnight Games hat den zweiten Trailer zum Survival-Spiel Sons of The Forest veröffentlicht.

Wer das Spiel The Forest mag, der wird sich sicher darüber freuen, dass ein neuer Trailer zum Nachfolger Sons of The Forest veröffentlicht wurde. Dieser zeigt viele neue Szenen aus dem Spiel.

Wie in The Forest, wird man auch in Sons of The Forest ums Überleben kämpfen müssen. Man kann Bäume fällen, um ein Lager zu bauen und man muss Nahrung sammeln, um nicht zu verhungern. Und dann wären da noch die Kannibalen und Monster im Wald.

Das Spiel basiert auf der Unity Engine und wird neue Rendering- und Lichteffekte und realistische Wettereffekte bieten. Einen kleinen Vorgeschmack davon bekommt ihr im nachfolgenden Trailer.

Wie gefällt euch der Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Erscheinen soll das Spiel irgendwann im nächsten Jahr.

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite von Endnight Games.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Survival-Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen ziemlich vielversprechend aus. Hier erwartet uns ein ziemlich abgefahrener Survival-Trip.