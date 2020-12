The King of Fighters 15: Seht euch hier den neuen Teaser-Trailer an

SNK hat einen neuen Teaser-Trailer zu The King of Fighters 15 veröffentlicht, in dem die ersten Charaktere des Spiels vorgestellt werden.

Sind Fans der erfolgreichen Kampfspielreihe The King of Fighters anwesend? Wenn ja, dann dürft ihr euch freuen, denn kürzlich hat SNK einen neuen Teaser-Trailer zu The King of Fighters 15 veröffentlicht.

Im selben Zug wurden drei Charaktere für KOF 15 bestätigt: Kyo, Benimaru und Shun’ei. Die zwei Charaktere Leona und K’ sind ebenfalls kurz im Teaser zu sehen. Diese wurden jedoch von Produzent Yasuyuki Oda und Creative Director Eisuke Ogura nicht bestätigt.

Dafür verraten die Entwickler ein paar interessante Details zu den bestätigten Kämpfern. Abgesehen davon wurde auch angekündigt, dass am 7. Januar 2021 ein offizieller Enthüllungs-Trailer veröffentlicht wird.

Hier der neue Teaser-Trailer:

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

