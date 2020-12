Torchlight 3: Das Winterupdate bringt neue Begleiter, legendäre Ausrüstung und mehr ins Spiel

Perfect World Entertainment und Echtra Games haben ein Winterupdate für Torchlight 3 veröffentlicht.

Für Torchlight 3 wurde kürzlich ein Winterupdate namens “Schnee & Dampf” veröffentlicht, das neben neuen Begleitern und legendären Items auch neue Fort-Dekorationen ins Spiel bringt.

So dürft ihr euch über vier festliche Begleiter und eine Variante eines flauschigen Champions, elf neue legendäre Gegenstände (inklusive fünf neuer Waffen), ein legendäres Rüstungsset, festliche Fort-Dekorationen und eine neue “Schneiderei” zum Anpassen des Charakters freuen.

Abgesehen davon wurde mit dem Update auch die Roboschmiede überarbeitet und Änderungen an Fazeers Dun’Dschinn wurden ebenfalls vorgenommen.

Darüber hinaus gibt es nun auch einen neuen und zeitlich begrenzten “Schnee & Dampf-Auftrag”, bei dem ihr eure Festtage mit zwei neuen Begleitern verbringen könnt – die Frost-Eule und die Katze im Festtagspulli.

Dazu heißt es: “Spieler, die in diesem Auftrag Fortschritt sammeln, können sich zusätzliche Inhalte verdienen, wie verschneite Fort-Dekorationen, Verbrauchsgegenstände und währungsabhängige Belohnungen. Dieser zeitlich begrenzte Auftrag ist ausschließlich in der Festtagszeit verfügbar, aber die freigeschalteten Gegenstände stehen Spielern, die sie erhalten haben, dauerhaft zur Verfügung. Darüber hinaus können Spieler zwei neue Begleiter, ein entzückendes Rentier und das Festliche Frettchen, sowie eine spezielle Winterurlaub-Variante des beliebten Retrievers an der Front und in Dungeons entdecken.”

Im Trailer seht ihr die Neuerungen in Aktion:

Weitere Neuigkeiten zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Seite.

Das denken wir:

Schön, dass die Entwickler das Spiel weiterhin mit neuen Inhalten versorgen. Vor allem über die neue legendären Gegenstände werden sich Fans von Torchlight sicher freuen.