Uncharted 5: Branchenkenner kommentiert PS5-Gerüchte

Ein bekannter Branchenkenner hat neue Gerüchte zu Uncharted 5 kommentiert und seinen Zweifel zum Audruck gebracht.

In letzter Zeit tauchten immer wieder Gerüchte auf, laut denen Sony San Diego angeblich an Uncharted 5 arbeitet. Diese Gerüchte wurden durch den Wechsel eines Entwicklers von Naughty Dog zu Sony San Diego verstärkt.

Nun sieht es jedoch danach aus, als wäre an diesen Gerüchten nichts dran. Wie wir darauf kommen? Ganze einfach: Der PlayStation-Insider “Shinobi602” hat bei ResetEra einen Beitrag kommentiert, in dem die Rede davon ist, dass Sony San Diego an einem neuen Uncharted-Spiel arbeiten würde.

Der Insider kommentierte den Post mit einem “Bist du sicher”-GIF. Nun kann man diese Antwort auf verschiedene Arten deuten, aber die meisten denken, dass “Shinobi602” damit klar machen möchte, dass das nicht simmt.

Fest steht: “Shinobi602” ist eine zuverlässe Quelle. Das hat er in der Vergangenheit häufiger bewiesen. Da es sich hier jedoch um keine klare Aussage ohne Fakten handelt, solltet ihr das ganze erst einmal als Gerücht ansehen.

Bisher hat sich Sony San Diego noch nicht zu den neuesten Gerüchten geäußert. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Uncharted 5 für die PS5 wäre großartig. Mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.

Quelle: comicbook.com