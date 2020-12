Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest erscheint im Januar für die Switch

Walkabout Games hat angekündigt, dass der Visual Novel Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest im Januar für die Switch erscheint.

Während das Action-RPG Werewolf: The Apocalypse – Earthblood erst im Februar 2021 erscheint, ist der Visual Novel Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest schon seit Oktober via Steam und GOG.com erhältlich. Nun wurde angekündigt, dass der Titel auch für die Switch erscheint. Und zwar soll Heart of the Forest bereits ab 7. Januar für die Nintendo-Konsole erhältlich sein.

Im Spiel übernimmt man die Rolle von Maia, die nach Polen reist, in der Hoffnung, ihre familiären Wurzeln aufzuspüren. Auf ihrer Reise entdeckt sie die dunklen Geheimnisse ihrer Familie.

Zum Spiel heißt es: “Besuche geheimnisvolle und mächtige Orte aus der realen Welt. Erkunde lokale Legenden und Traditionen. Entdecke die faszinierende Welt und Geschichte des polnisch-weißrussischen Grenzgebiets. Werde Zeuge des Zusammenpralls der Natur mit Technologie und Gier. Kann sie ohne unsere Hilfe überleben?”

Hier der Trailer zum Spiel:

