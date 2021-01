Cyberpunk 2077: Der Hotfix 1.11 steht zum Download bereit

CD Projekt RED hat den Hotfix 1.11 für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Kürzlich wurde ein weiterer Hotfix für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, der unter anderem einen schwerwiegenden Bug in der Hauptquest behebt. Dieses Problem trat infolge von Patch 1.1 auf.

Dazu heißt es: “In einigen Fällen traten Probleme in der Quest Down on the Street auf, wenn der Speicherstand auf der Spielversion 1.06 erstellt wurde, während das Quest-Ziel “Warte auf Takemuras Anruf” offen war. Wenn ein solcher Spielstand auf Version 1.1 geladen wurde, fehlten bei dem Holocall Dialogoptionen und blockierten Interaktionen mit anderen NPCs.”

Hier die Patchnotes:

Die Item-Randomisierung ist auf ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt worden. Wir untersuchen weiterhin den Beute-Exploit durch Speichern/Neu-Laden.

Ein Bug in der Quest Down on the Street wurde behoben.

Hotfix 1.11 ist auf PC, Konsolen und Stadia verfügbar.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel findet ihr hier.

Das denken wir:

Die Entwickler haben zwar noch immer viel Arbeit vor sich, aber wenigstens geht es langsam voran und die Bugs werden weniger.

Quelle: cyberpunk.net