Ace Combat 7: Skies Unknown wurde weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft

Bandai Namco hat angekündigt, dass das Spiel Ace Combat 7: Skies Unknown weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft wurde.

Das Arcade-Luftkampfspiel Ace Combat 7: Skies Unknown hat sich mittlerweile über 2,5 Millionen Mal verkauft. Das hat Bandai Namco kürzlich offiziell verkündet.

Das Spiel erschien am 18. Januar für die PlayStation 4 und die Xbox One und am 1. Februar 2019 für den PC. Mit anderen Worten: Es hat rund zwei Jahre gedauert, um diesen Meilenstein zu erreichen – trotzdem beeindruckend.

Im siebten Teil der beliebten Serie dreht sich alles um die Auseinandersetzung zwischen der Osean-Föderation und dem kürzlich reformierten Königreich Erusea, zuvor eine Bundesrepublik, an der Westküste des Usea-Kontinents.

Zum Spiel heißt es: “Ace Combat 7: Skies Unknown steckt den Spieler nicht nur in das Cockpit der fortschrittlichsten Kampfflugzeuge, die jemals entwickelt wurden, sondern bietet auch ein wildes Luftschlachterlebnis anhand fotorealistischer Grafiken, intensiver Luftkampf-Action, einer Vielzahl von authentischen und futuristischen Flugzeugen, eines immersiven Handlungsstrangs und sogar von Virtual Reality!”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist wirklich ein beachtlicher Erfolg. Gratulation! Wir sind schon gespannt, ob demnächst noch ein Teil folgt. Die Verkaufszahlen des siebten Teils sprechen aber dafür.

