Amazon Prime Gaming: Ab jetzt gibt es für begrenzte Zeit 5 neue kostenlose Spiele

Amazon Prime Gaming bietet gerade fünf neue kostenlose Spiele an, die ihr euch für begrenzte Zeit herunterladen könnt.

Falls ihr den Gaming Abo-Service Prime Gaming nutzt, dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass der Bibliothek kürzlich fünf neue Spiele hinzugefügt worden sind, die ihr ab sofort herunterladen könnt. Das Angebot endet am 1. Februar.

Auf folgende Spiele dürft ihr euch freuen: Void Bastards, When Ski Lifts Go Wrong, Along the Edge, Alt Frequencies und Bridge Constructor Playground.

Übrigens: Wenn ihr euch die Spiele heruntergeladen habt, dann dürft ihr sie für immer behalten, selbst wenn Amazon den entsprechenden Titel aus der Bibliothek entfernt.

January free games up on Prime Gaming https://t.co/uiclXhBzfh



•Void Bastards

•When Ski Lifts Go Wrong

•Along the Edge

•Alt Frequencies

•Bridge Constructor Playground pic.twitter.com/YgDU9R8EFT — Wario64 (@Wario64) January 4, 2021

Nutzt ihr den Dienst Amazon Prime Gaming? Wenn ja, wie findet ihr ihn? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ein paar der Spiele sind zwar ganz unterhaltsam, aber wir würden uns mehr aktuellere Titel wünschen. Amazon sollte die Ressourcen dafür haben.

