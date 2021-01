Burnout 3: So würde ein Remake in GTA 5 aussehen

in

Jemand hat ein Remake des Spiels Burnout 3 Takedown in Grand Theft Auto 5 nachgestellt.

Was würdet ihr von einem Remake des Spiels Burnout 3 Takedown halten? Bisher warten Fans vergebens darauf und darum hat der Burnout-Fan “LucasRPDJ” sein ganz eigenes Remake in GTA 5 nachgestellt.

Die Spielszenen hat er mit dem Rockstar Editor in GTA Online aufgenommen. Abgesehen davon hat er das HUD und die Menüs originalgetreu nachgebaut und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Aber seht am besten selbst.

Hier das Video:

Burnout 3 Takedown wurde von Criterion Games entwickelt und im September 2004 von Electronic Arts für die PS2 und die Xbox veröffentlicht.

Aktuell arbeitet Criterion Games am nächsten Need for Speed-Spiel.

Das denken wir:

Ein Remake von Burnout 3 wäre absolut großartig. Wer weiß? Vielleicht dürfen wir uns ja früher oder später tatsächlich noch über eine Neuauflage freuen.

Quelle: pcgamesn.com