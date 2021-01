“Cloverfield”: Endlich bekommen wir eine Fortsetzung

in

Kürzlich wurde bekannt, dass sich ein Nachfolger des Found-Footage-Films “Cloverfield” in der Mache befindet.

2008 erschien mit “Cloverfield” ein meiner Meinung nach ziemlich cooler Found-Footage-Film, in dem New York von einem riesigen Monster heimgesucht wird. 2016 erschein dann mit “10 Cloverfield Lane” ein spannender Spin-off und 2018 folgte mit “The Cloverfield Paradox” ein weiterer Film, der im selben Universum spielt, aber nicht so wirklich gut bei den Fans ankam. Auf eine richtige Fortsetzung müssen wir aber noch immer warten.

Das Warten scheint jedoch bald ein Ende zu haben, denn wie Hollywoodreporter berichtet, hat Bad Robot, die Produktionsfirma von J. J. Abrams, Joe Barton beauftragt, das Drehbuch für eine Fortsetzung von “Cloverfield” zu schreiben.

Unter anderem hat Joe Barton auch an den Filmen “The Ritual” und “My Days of Mercy” mitgewirkt. Aktuell arbeitet er als Autor an einem TV-Spin-off zu Batman.

Details zur Story sind noch nicht bekannt, aber es wurde bereits verraten, dass es sich bei der Fortsetzung um keinen Found-Footage-Film handelt.

Bei “Cloverfield” führte damals Matt Reeves Regie. Aktuell arbeitet der Regisseur am kommenden Superheldenfilm “The Batman”, in dem Robert Pattinson die Hauptrolle übernimmt.

Sollte es weitere Neuigkeiten zur Fortsetzung von “Cloverfield” geben, dann informieren wir euch daürber.

Das denken wir:

“Cloverfield” ist wirklich ein toller Film. Insofern wird es der Nachfolger schwer haben, ihn zu toppen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns hier erwartet.