Cyberpunk 2077: Dataminer leaken Multiplayer-Details

Kürzlich haben Dataminer Details zum Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 geleakt.

Wie ihr vermutlich schon wisst, bekommt Cyberpunk 2077 früher oder später auch einen Multiplayer-Modus spendiert, zu dem es aktuell kaum Informationen gibt. Jedoch sind Dataminer in den Daten des Spiels kürzlich auf Details gestoßen, die auf kommende Multiplayer-Inhalte hindeuten.

So scheint es zwei unterschiedliche MP-Spielmodi zu geben. Der erste scheint Heist zu heißen. In diesem Modus müssen Spieler so wie es aussieht gemeinsam Missionen erledigen – wie im Einzelspieler-Modus.

Hier sind ein paar Funktionen aus dem Heist-Modus:

MP.Heist.DebugMessageNameChanged

MP.Heist.MessagePlayerReady

MP.Heist.SetPlayerCharacterClass (may imply multiplayer is focused on more strict character class selection system)MP_PlayerReady

++ %s joined the heist

— %s left the heist

Character.Cpo_Muppet_Solo

Character.Cpo_Muppet_Assassin

Character.Cpo_Muppet_Netrunner

Character.Cpo_Muppet_Techie

lobby

cpo_heist_started

Character.Cpo_Muppet_Default

Character.

Character.Cpo_Default_Player

Beim zweiten Modus ohne Namen scheint es sich um einen normalen Deathmatch-Modus zu handeln.

Hier ein paar Funktionen aus dem Deathmatch-Modus:

++ %s joined the match

>> %s killed %s

You sent yourself directly to hell! Please don’t come back

Wow! You killed yourself… Bravo.

Your bullet was stronger than your self-esteem

Your shot destroyed your own body and soul. Duh

You sent %s directly to hell!

Wow! You killed %s without compassion

Your bullet was stronger than %s’s head

Your shot destroyed %s’s body and soul

%s sent you directly to hell!

Wow! %s killed you without compassion

%s’s bullet was stronger than your head

%s’s shot destroyed your body and soul

AllowJoinInProgressDM

Die Dateien deuten übrigens darauf hin, dass die Mehrspielermodi auf Peer-to-Peer-Verbindungen basieren und nicht auf dedizierten Servern.

Sollte es weitere Informationen dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Irgendwie fällt es schwer, gerade an den Multiplayer-Modus zu denken, wenn das Hauptspiel noch mit so zahlreichen Problemen zu kämpfen hat. Hoffen wir einfach mal, dass alles gut wird.

Quelle: dsogaming.com