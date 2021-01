Cyberpunk 2077: Dieses Detail habt ihr vermutlich bisher übersehen

in

Spieler haben in Cyberpunk 2077 ein cooles Detail entdeckt, das euch bisher wahrscheinlich entgangen ist.

Cyberpunk 2077 hat einige Fehler, sogar einige sehr gravierende, das ist kein Geheimnis, aber das Spiel hat auch seine guten Seiten. Es steckt beispielsweise voller Details. Einige davon habt ihr vermutlich noch nicht einmal bemerkt.

Ein solches Detail seht ihr im nachfolgenden Video, das kürzlich auf Reddit veröffentlicht wurde. Es zeigt V, der sich duckt, wenn er auf dem Motorrad unter einem Hindernis hindurchfährt, um nicht anzustoßen.

Das ist nur ein sehr kleines und unbedeutendes Detail, aber cool ist es dennoch.

Hier das Video:

Ein anderer Nutzer merkt dazu an: “Mir ist auch aufgefallen, dass er bei interessanten Objekten den Kopf dreht, beispielsweise wenn du an Verbrechen vorbeikommst.”

“Er dreht den Kopf auch in die Richtung, in die dein Kamera zeigt. Ich mag auch das kleine Detail, dass V den Blinker verwendet”, so ein weiterer Reddit-Nutzer.

Und genau diese Details zeigen, dass sich die Entwickler wirklich Mühe mit dem Spiel gegeben haben. Leider hatten sie zu wenig Zeit.

Welche Details gefallen euch in Cyberpunk 2077? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Die Details in Cyberpunk 2077 sind wirklich großartig. Schade nur, dass das die Entwickler nicht genügend Zeit hatten, um das Spiel ohne Fehler fertigzustellen.

Quelle: comicbook.com