Cyberpunk 2077: Erwartet uns ein Comeback im “No Man’s Sky”-Stil bis Ende Juni?

in

Laut eines neuen Gerüchts plant CD Projekt RED mit Cyberpunk 2077 ein Comeback im “No Man’s Sky”-Stil.

Es ist kein Geheimnis, dass es einige angekündigte und geplante Inhalte nicht in die finale Version von Cyberpunk 2077 geschafft haben. Erst kürzlich berichteten wir über ein voll funktionsfähiges Zugsystem, das offensichtlich aus dem Spiel geflogen ist. Aber wenn alles gut läuft, dann bekommen wir die Inhalte vielleicht noch nachgliefert.

Bei GameFAQs ist nämlich ein Post mit Insider-Informationen eines angeblichen Entwicklers aufgetaucht, aus dem hervorgeht, dass CD Projekt anscheinen ein Comeback plant, wie wir es bei No Man’s Sky gesehen haben.

Das heißt, dass womöglich die kostenlosen DLCs, die für das Spiel geplant sind, die Inhalte ins Spiel bringen werden, die zuvor vorhanden waren, aber zum Start entfernt wurden.

Glaubt man dem Gerücht, dann will CD Projekt RED über einen Zeitraum von sechs Monaten – also bis Juni – so alle fehlenden Inhalte wieder ins Spiel bringen.

Da wir nicht verifizieren können, ob die Quelle wirklich glaubwürdig ist, sollte man diese Infos jedoch als Gerücht ansehen. Wenn ihr mich fragt, hört sich das jedoch nach einem plausiblen Plan an.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Cyberpunk 2077 findet ihr hier.

Das denkenn wir:

Wie sich das Ganze wohl in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt? Fest steht: Die Entwickler haben viel arbeit vor sich. Hoffen wir, dass sich alles zum Besten entwickelt.

Quelle: bleedingcool.com