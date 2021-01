Cyberpunk 2077: Ihr könnt euch jetzt die Third-Person-Mod herunterladen

in

Kürzlich wurde eine Modifikation für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, die es ermöglicht, das Spiel aus der Third-Person-Perspektive zu spielen.

Vor einigen Tagen berichtetn wir über ein Video, das zeigt, wie jemand das Rollenspiel Cyberpunk 2077 aus der Third-Person-Perspektive spielt. Heute wurde die Modifikation dazu veröffentlicht.

Mit anderen Worten: Ihr könnt Cyberpunk 2077 nun auch aus der Third-Person spielen. Dazu müsst ihr nur die Mod von “Jelle Bakker” herunterladen und installieren. Danach könnt ihr die Third-Person durch Drücken der Taste “B” aktivieren.

Übrigens: Die neueste Version dieses Mod für enthält 4 verschiedene Kameraansichten.

Über diesen Link gelangt ihr zum Download.

Hier handelt es sich um eine eine Work-in-progress-Mod, was bedeutet, dass es noch zu einigen Fehlern kommen kann. Aber das kann ja ohne Mod auch passieren, wie ihr sicher schon festgestellt habt.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, was sich die Modding-Community in Zukunft so alles für Cyberpunk 2077 einfallen lässt.

Quelle: dsogaming.com