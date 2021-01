Cyberpunk 2077: Mit dieser Mod könnt ihr neue Partner rekrutieren

in

Dank einer neuen Modifikation für Cyberpunk 2077 könnt ihr neue Partner rekrutieren.

In Cyberpunk 2077 gibt es wirklich ein paar ziemlich coole Charaktere. Vor allem Jackie Welles, der Partner von V in den ersten Spielstunden, hat bei mir einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen. Leider steht einem Jackie nicht immer zur Seite. Dank einer neuen Mod könnt ihr aber nun neue Partner rekrutieren.

Habt ihr die “Companion Mod” installiert, könnt ihr zu einem beliebigen NPC gehen, der euch mit einem Klick folgt und euch fortan unterstützt und mit euch kämpft. Übrigens: Ihr könnt so viele NPCs rekrutieren, wie ihr wollt.

Der Modder weist jedoch darauf hin, dass es sich hier um eine Work-in-Progress-Modifikation handelt. mit anderen Worten: Wundert euch nicht, wenn es zu einigen Fehlern im Spiel kommt.

Der Modder dazu: “Beachte auch, dass normale NC-Bürger nach dem Verlassen eines bestimmten Gebiets verschwinden! Nur einige NPCs sind hartnäckig, darunter Straßenverkäufer, Ladenbesitzer, NCPD [statische], Hauptfiguren [Judy und Panam haben Probleme damit, nachdem du ihre Geschichte vollständig beendet hast, versuche das zu beheben] und einige der feindlichen NPCs.”

Über diesen Link könnt ihr euch die Mod herunterladen.

Das denken wir:

Das ist eine sehr interessante Mod und man darf wirklich schon gespannt sein, was die Modding-Community in den kommenden Monaten noch so alles auf die Beine stellt.

Quelle: pcgamesn.com