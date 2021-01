Demnächst gibt es das taktische Rogue-lite Crying Suns kostenlos

in

Epic Games hat angekündigt, dass es das Spiel Crying Suns demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt

Ab dem 7. Januar könnt ihr das taktisches Rogue-lite Crying Suns gratis im Epic Games Store abstauben. In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Raumflottenkommandanten, der ein geheimnisvolles gefallenes Imperium erkundet.

Zur Story heißt es: “Nach 700 Jahren voller Frieden und Wohlstand ist das Galaktische Imperium plötzlich auseinandergebrochen. Die OMNIs, gottgleiche Maschinen, die für ihre menschlichen Meister alles getan haben, wurden auf geheimnisvolle Art deaktiviert. Und die Menschen, die schon lange nicht mehr in der Lage sind, allein zu überleben, stehen am Rande des Aussterbens. Doch irgendwo in einem entlegenen Winkel der Galaxie befindet sich Gehenna, ein Planet aus Eis und Fels mit einer streng geheimen Anlage, die die Spitze der imperialen Technologie und die letzte Chance der Menschen darstellt.

Du bist ein Klon von Admiral Ellys Idaho, eine fleischgewordene Waffe, der beste imperiale Admiral, der jemals im Weltraum gekämpft hat, und wurdest gerade von Kaliban, dem letzten funktionsfähigen OMNI auf Gehenna aufgeweckt.”

Hier kommt ihr ins Spiel. Eure Aufgabe ist es, ein Schlachtschiff zu befehligen, es durch das gewalttätige Imperium zu führen, um die OMNIs wieder zu aktivieren und die Zukunft der Menschheit sicherzustellen.

Hier die Features des Spiels:

Weltraumerkundung in einem prozedural generierten Universum

Taktische Kämpfe zwischen Schlachtkreuzern und deren Schwadronen

Über 300 mögliche Geschichtsereignisse

Eine dramatische Geschichte mit Tiefgang, die in 6 Kapitel unterteilt ist

Eine dunkle und verstörende Atmosphäre, die von unseren liebsten SciFi-Universen inspiriert wurde (Foundation, Dune, Battlestar Galactica)

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite im Epic Games Store.

Das denken wir:

Dieses Spiel bietet ein interessantes Setting und eine spannende Story, gepaart mit viel Taktik. Am besten probiert ihr das Spiel einfach aus, wenn es kostenlos angeboten wird.