Demnächst gibt es den 2D-Plattformer Dandara kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst den 2D-Plattformer Dandara kostenlos im Epic Games Store gibt.

Wenn euch 2D-Plattformer gefallen, dann solltet ihr dem Epic Games Store demnächst mal wieder einen Besuch abstatten. Dort gibt es in wenigen Tagen das Spiel Dandara kostenlos.

Zum Abstauben gibt es die “Trials of Fear Edition”, die drei neu zu erforschende Bereiche, einen neuen riesigen Boss, neue Kräfte und Mechaniken, neue Musik, ein neues geheimes Ende und weitere Updates für ein besseres Spielerlebnis enthält.

Das Angebot gilt ab dem 28. Januar bis zum 4. Februar.

Zum Spiel heißt es: “Die Welt Salt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ihre Bürger, einst freie Geister, leben in Unterdrückung und Isolation. Doch noch ist nicht alles verloren, denn aus dem Nebel der Angst erscheint eine Heldin, ein Hoffnungsschimmer. Ihr Name ist Dandara.

Trotze der Schwerkraft und springe über Böden, Wände und sogar Decken. Entdecke die Mysterien und Geheimnisse, die in der Welt Salt verborgen liegen, und lerne ihre vielfältigen Bewohner kennen. Rüste Dandara für das Überleben im Kampf gegen die Unterdrücker.

Dandara, erwache – und bringe dieser orientierungslosen Welt ihre Freiheit und Harmonie zurück.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer auf 2D-Plattformer steht, der wird mit diesem Spiel auf jeden Fall viel Spaß haben.