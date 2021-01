Der Koop-Arcade-Shooter Mad Devils erscheint noch in diesem Jahr

in

Das Studio Itzy Interactive hat angekündigt, dass der Koop-Arcade-Shooter Mad Devils noch in diesem Jahr erscheint.

Mal wieder Lust auf Koop-Baller-Action? Dann solltet ihr einen Blick auf das Spiel Mad Devils werfen. Kürzlich wurde verraten, dass das Spiel im zweiten Quartal 2021 erscheint.

Hier erwartet uns ein Koop-Arcade-Shooter in einer alternativen Variante des Zweiten Weltkriegs. Dazu heißt es: “Als der Zweite Weltkrieg seine letzte Phase erreicht, greift die Nazi-Kriegsmaschine auf Okkultismus zurück, um das Blatt zu wenden. Als der verrückte Major Strauss plant, ein Tor zur Hölle selbst zu öffnen, um seine Armeen zu verstärken, wird ein Eliteteam eingesetzt, um seine Pläne zu vereiteln – The Mad Devils. Aber manchmal reicht einfacher Heldentum einfach nicht aus. Tot, besiegt und verdammt gruppieren sich die Mad Devils in der Unterwelt neu und planen, das Tor von der anderen Seite zu schließen.”

So muss Sergeant Jack Asher das Leben nach dem Tod erkunden und seinen gefallenen Trupp wieder zusammenbringen. Übrigens verfügt jedes Mitglied der Truppe über besondere dämonischen Fähigkeiten. Insgesamt erwarten euch sechs Charaktere mit eigenen aufrüstbaren Waffen und Kräften. Ihr könnt entweder zusammen mit einem Freund oder einem KI-Teamkollegen zocken.

Endlich mal wieder ein Koop-Shooter. Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall ganz nett aus und das Szenario ist interessant. Fans von Koop-Shootern sollten das Spiel auf jeden Fall im Auge behalten.