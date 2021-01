Der Weltraum-Ego-Shooter Boundary erscheint im Sommer

in

Skystone Games und Surgical Scalpels haben angekündigt, dass das Spiel Boundary in diesem Sommer für PC und Konsolen erscheint.

Es ist schon ein paar Monate her, dass wir über den Weltraum-Ego-Shooter Boundary berichtet haben, aber nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten: Boundary erscheint im Sommer für PC und Konsolen.

In diesem actionreichen Multiplayer-Shooter werdet ihr als schwer bewaffneter Astronaut ins All geschickt. Dort liefert ihr euch mit anderen Spielern Kämpfe in der Schwerelosigkeit.

Darüber hinaus erwarten euch sechs Astronautenklassen, aus denen ihr in den Spielmodi Free For All, Team Deathmatch, Facility Capture und Orbital Purge wählen könnt.

Und das Ganze sieht wirklich ziemlich cool aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier ist er neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Ego-Shooters.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir endlich, wann wir im Weltall losballern können. Hoffen wir mal, dass sich das Warten lohnt.