Die Mod Fallout: The Frontier verpasst New Vegas ein Fahrzeugsystem

Mit Fallout: The Frontier erwartet uns eine sehr vielversprechende Modifikation für Fallout: New Vegas, die dem Rollenspiel ein Fahrzeugsystem verpasst.

Heute habe ich mal eine sher interessante Modifikation für euch, wenn ihr auf Fallout: New Vega steht. Diese Mod trägt den Titel Fallout: The Frontier und bietet neben neuen Gebieten, Quests und Waffen auch ein neues Fahrzeugsystem.

Wer also die Welt von New Vegas schon immer mal auf vier Rädern erkunden wollte, der bekommt mit The Frontier endlich Gelegenheit dazu. In einem neuen Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, wird die Mod in Aktion gezeigt.

Übrigens erwarten euch drei Questreihen, die zwischen 15 und 35 Stunden Spielspaß bieten sollen.

Hier der Trailer zur Mod:

The Frontier soll übrigens bereits am 15. Januar 2021 erscheinen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Projekts.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Fallout findet ihr hier.

Das denken wir:

Das sieht nach einer richtig coolen Modifikation aus. Wer auf Fallout steht, der sollte sich diese Mod auf jeden Fall holen.