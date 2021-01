Die The King of Fighters XIV Ultimate Edition wurde für PS4 veröffentlicht

Die SNK Corporation hat kürzlich die The King of Fighters XIV Ultimate Edition für PlayStation 4 veröffentlicht.

Heute haben wir mal wieder etwas für Fans von The King of Fighters: SNK hat die Ultimate Edition von The King of Fighters XIV für die PS4 veröffentlicht. Diese beinhaltet unter anderem neue Kämpfer und Kostüme.

Dazu heißt es: “Sowohl Neueinsteiger als auch Genre-Veteranen können sich auf insgesamt 58 spielbare Charaktere, darunter acht DLC-Charaktere sowie zehn DLC-Kostüme und zehn PS4-Themes freuen. Mehrere Spielmodi sowie Online-Features runden das Spielerlebnis ab.”

Das sind die Inhalte der Ultimate Edition im Überblick:

Hauptspiel

Acht DLC Charaktere: Rock Howard, Vanessa, Ryuhi Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Oswald, Najd

Rock Howard, Vanessa, Ryuhi Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Oswald, Najd Zehn DLC Kostüme: Classic Kyo, Nightmare Geese, Classic Iori, Athena Asamiya KOF ’98, Shun’ei Kung-Fu Suit, Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform, Kula Sundres, Angel Diabla, Meitenkun Pajamas, Sylvie Little Red Riding Hood

Classic Kyo, Nightmare Geese, Classic Iori, Athena Asamiya KOF ’98, Shun’ei Kung-Fu Suit, Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform, Kula Sundres, Angel Diabla, Meitenkun Pajamas, Sylvie Little Red Riding Hood Zehn spezielle PlayStation 4 Themes

Hier der Trailer zur Ultimate Edition:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist ein ziemlich cooles Gesamtpaket. Es ist aber schade, dass diese Edition nur für die PS4 veröffentlicht wurde.