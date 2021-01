Die Wolfenstein-Macher arbeiten an einem neuen Indiana Jones-Spiel

in

Bethesda hat angekündigt, dass MachineGames aktuell an einem neuen Indiana Jones-Spiel arbeitet.

Das kommt überraschend: Bethesda hat angekündigt, dass MachineGames, das Studio hinter Wolfenstein, gerade an einem neuen Indiana Jones-Spiel arbeitet.

Dazu heißt es: “Ein neues Indiana Jones mit einer Originalgeschichte befindet sich aktuell bei Entwickler MachineGames in Arbeit. Das Spiel wird unter der Leitung von Todd Howard und in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games produziert.” Todd Howard war unter anderem als Game Director für Fallout und The Elder Scrolls zuständig.

Abgesehen davon wurde ein erster Teaser veröffentlicht, der nicht viel zeigt, aber über den sich Fans von Indy sicher trotzdem freuen werden.

Hier der Tweet dazu:

Videospiele zu “Indiana Jones” gibt es mittlerweile zahlreiche. Zu den bekanntesten Titeln gehört das 1989 veröffentlichte Adventure Indiana Jones and the Last Crusade von LucasArts.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Indiana Jones” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist doch mal eine tolle Nachricht. Wir können es kaum erwarten, erste Szenen aus dem Spiel zu sehen.