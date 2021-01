Diese Mod für Fallout: New Vegas bringt Zombies ins Spiel

Der Modder “ZRV01” hat eine Modifikation für das Rollenspiel Fallout: New Vegas veröffentlicht, in der ihr euch Horden von Zombies stellen müsst.

Die Modifikation “New Vegas Zombies” für Fallout: New Vegas versucht den Zombie-Modus von Call of Duty: World at War und Call of Duty: Black Ops in die Welt von Fallout zu bringen. Und wenn ihr mich fragt, funktioniert das ziemlich gut. Davon könnt ihr euch im Video unter diesen Zeilen selbst überzeugen.

In diesem Modus müsst ihr Wellen von Zombies abwehren und zwar so lange wie möglich. Dabei wird jede Welle anspruchsvoller. Unter anderem bietet die Mod ein Punktesystem, ein Power-Sytsem, es gibt Mystery Boxen und Easter Egg Songs.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Herunterladen könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Das denken wir:

Wer hätte gedacht, dass der Zombie-Modus auch in der Welt von Fallout so gut funktioniert? Es ist wirklich erstaunlich, wie kreativ die Fallout-Modding-Community ist.